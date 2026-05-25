Força Tática apreende quase 50 kg de maconha, crack, munições e prensa hidráulica em Cosmorama

Suspeitos foram presos durante ação contra o tráfico de drogas no município

Uma grande operação da Força Tática resultou na apreensão de drogas, munições e equipamentos utilizados no tráfico em Cosmorama.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento especializado voltado ao combate ao tráfico de drogas, furtos e roubos quando visualizou um veículo em atitude suspeita.

Segundo os policiais, os ocupantes demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura e tentaram esconder os rostos. Durante a ação, um dos suspeitos ainda arremessou um objeto pela janela do carro.

Na abordagem, os militares localizaram aparelhos celulares, dinheiro e uma porção de maconha dispensada pelo passageiro.

Durante o interrogatório, um dos indivíduos confessou envolvimento com o tráfico de drogas e revelou aos policiais a localização de um imóvel utilizado para armazenamento e manipulação de entorpecentes.

No local indicado, os policiais encontraram uma grande quantidade de materiais ligados ao tráfico.

Foram apreendidos:

🚨 48,431 kg de maconha, divididos em 50 tijolos

🚨 272 gramas de crack

🚨 34 gramas de flor de maconha

🚨 7,843 kg de tetracaína, substância usada na mistura com cocaína

🚨 01 prensa hidráulica para compactação de drogas

🚨 51 munições calibre 12

🚨 balança de precisão

🚨 caderno com anotações do tráfico

🚨 ampolas de anabolizantes

Segundo a polícia, o crack apreendido renderia aproximadamente 600 porções para comercialização.

A perícia técnica foi acionada para comparecer ao imóvel e realizar os trabalhos periciais.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos após a autoridade policial ratificar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.