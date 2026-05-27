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DEFESA CIVIL ALERTA PARA QUEDA DE TEMPERATURA E CHUVAS EM FERNANDÓPOLIS

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rodrigok
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Frente fria deve derrubar temperaturas nos próximos dias; mínima pode chegar aos 12°C

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para queda nas temperaturas em Fernandópolis e cidades da região nos próximos dias.

Segundo o comunicado, a mudança no clima será provocada pela chegada de uma frente fria que deve trazer pancadas de chuva e temperaturas mais baixas até o fim de semana.

PREVISÃO DO TEMPO

Nesta quarta-feira (27), há previsão de pancadas de chuva durante a noite.

Já na quinta-feira (28), os termômetros devem registrar máxima de 20°C e mínima de 12°C, com muitas nuvens e períodos de abertura de sol.

Na sexta-feira (29), a previsão aponta máxima de 20°C e mínima de 13°C, com céu parcialmente nublado durante grande parte do dia.

O sábado (30) deve seguir com tempo instável, possibilidade de chuva passageira e temperaturas variando entre 13°C e 19°C.

Para o domingo (31), a previsão é de tempo firme, sem chuva, com máxima de 22°C e mínima de 13°C.

DEFESA CIVIL ORIENTA POPULAÇÃO

A Defesa Civil reforçou orientações importantes para garantir a segurança da população durante o período de instabilidade climática.

⚠️ Entre as recomendações estão:

  • Evitar permanecer sob árvores durante rajadas de vento
  • Não estacionar veículos próximos a postes ou estruturas frágeis
  • Procurar abrigo seguro durante temporais
  • Nunca enfrentar áreas alagadas
  • Manter portas e janelas fechadas em caso de ventania
  • Redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas vulneráveis
  • Proteger animais domésticos do frio
  • Utilizar aquecedores apenas em ambientes ventilados

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