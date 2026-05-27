DEFESA CIVIL ALERTA PARA QUEDA DE TEMPERATURA E CHUVAS EM FERNANDÓPOLIS

Frente fria deve derrubar temperaturas nos próximos dias; mínima pode chegar aos 12°C
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para queda nas temperaturas em Fernandópolis e cidades da região nos próximos dias.
Segundo o comunicado, a mudança no clima será provocada pela chegada de uma frente fria que deve trazer pancadas de chuva e temperaturas mais baixas até o fim de semana.
PREVISÃO DO TEMPO
Nesta quarta-feira (27), há previsão de pancadas de chuva durante a noite.
Já na quinta-feira (28), os termômetros devem registrar máxima de 20°C e mínima de 12°C, com muitas nuvens e períodos de abertura de sol.
Na sexta-feira (29), a previsão aponta máxima de 20°C e mínima de 13°C, com céu parcialmente nublado durante grande parte do dia.
O sábado (30) deve seguir com tempo instável, possibilidade de chuva passageira e temperaturas variando entre 13°C e 19°C.
Para o domingo (31), a previsão é de tempo firme, sem chuva, com máxima de 22°C e mínima de 13°C.
DEFESA CIVIL ORIENTA POPULAÇÃO
A Defesa Civil reforçou orientações importantes para garantir a segurança da população durante o período de instabilidade climática.
⚠️ Entre as recomendações estão:
- Evitar permanecer sob árvores durante rajadas de vento
- Não estacionar veículos próximos a postes ou estruturas frágeis
- Procurar abrigo seguro durante temporais
- Nunca enfrentar áreas alagadas
- Manter portas e janelas fechadas em caso de ventania
- Redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas vulneráveis
- Proteger animais domésticos do frio
- Utilizar aquecedores apenas em ambientes ventilados