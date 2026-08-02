Identificadas as três vítimas de ataque dentro da fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo

Foram identificadas as três pessoas que morreram durante um ataque registrado na manhã deste sábado (1º), dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo (SP).

As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos; Edvaldo Santos da Silva, de 44 anos; e Douglas de Souza Vieira, de 39 anos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o ataque teria sido cometido por um operador de empilhadeira de 33 anos, que utilizou uma faca contra colegas de trabalho dentro da unidade.

As três vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

O suspeito foi detido e levado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. De acordo com as informações divulgadas, o homem morreu posteriormente dentro da carceragem da unidade policial. As circunstâncias da morte e toda a dinâmica do ataque serão investigadas pelas autoridades.

Familiares, amigos e colegas de trabalho prestam homenagens às vítimas, que tiveram suas vidas interrompidas durante o episódio de violência ocorrido no ambiente de trabalho.