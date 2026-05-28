GRAVE ACIDENTE ENTRE MONTE APRAZÍVEL E TANABI MOBILIZA EQUIPES DE RESGATE

Colisão frontal entre T-Cross e Hilux deixou veículos destruídos na vicinal de Engenheiro Balduíno

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quarta-feira (27) na rodovia vicinal que interliga o distrito de Engenheiro Balduíno, pertencente ao município de Monte Aprazível, à cidade de Tanabi.

A colisão frontal envolveu um Volkswagen T-Cross e uma caminhonete Toyota Hilux, mobilizando equipes de resgate e atendimento da região.

VEÍCULOS FICARAM DESTRUÍDOS

Com a força do impacto, os dois veículos sofreram grandes danos materiais, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo local no momento do acidente.

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento às vítimas ainda na rodovia.

VÍTIMAS FORAM LEVADAS PARA A SANTA CASA

Os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa de Tanabi, onde passaram por avaliação médica e receberam atendimento da equipe de saúde.

Segundo informações preliminares divulgadas pelo hospital, apesar da violência da colisão, nenhuma das vítimas corre risco de morte.

CAUSAS SERÃO INVESTIGADAS

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

O caso deve passar por investigação para esclarecer o que provocou a colisão frontal entre os veículos.