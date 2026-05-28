FUNCIONÁRIA DA SANTA CASA DE VOTUPORANGA É ATINGIDA POR BARRA DE FERRO E TRANSFERIDA EM ESTADO GRAVE

Jovem seguia de motocicleta quando foi atingida por peça que se desprendeu de caminhão

Uma jovem de Votuporanga sofreu um grave acidente na tarde desta quarta-feira e precisou ser transferida em estado grave para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A vítima, identificada pelas iniciais R.M.L., conduzia sua motocicleta pelas ruas da cidade quando foi atingida violentamente no rosto por uma barra de ferro que se desprendeu de um caminhão em movimento.

VÍTIMA TRABALHA NA SANTA CASA

Após o acidente, equipes de resgate socorreram a jovem e a encaminharam para a Santa Casa de Votuporanga.

O caso causou forte comoção entre funcionários da instituição, já que a vítima trabalha no próprio hospital.

Em nota oficial, a Santa Casa informou que a paciente deu entrada no pronto-socorro às 14h53.

TRANSFERÊNCIA PARA RIO PRETO

Segundo o hospital, devido à gravidade dos ferimentos constatados durante os primeiros atendimentos, a equipe médica decidiu transferi-la às 21h45 para uma unidade de alta complexidade em São José do Rio Preto.

A jovem segue internada sob cuidados médicos intensivos.

COMOÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Nas redes sociais, amigos, familiares e colegas de trabalho iniciaram correntes de oração e mensagens de apoio pela recuperação da motociclista.

As circunstâncias do acidente e as responsabilidades pelo desprendimento da barra de ferro serão investigadas pelas autoridades de trânsito.

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