CURTIDA EM REDE SOCIAL TERMINA EM MORTE BRUTAL EM PINDAMONHANGABA

Um crime brutal chocou moradores de Pindamonhangaba na noite desta quinta-feira (21).

O jovem Alex Augusto de Oliveira da Silva, de 27 anos, foi assassinado com golpes de tijolo após uma discussão que, segundo a polícia, teria sido motivada por uma simples curtida em uma foto nas redes sociais.

ADOLESCENTES SÃO SUSPEITOS DO CRIME

De acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, dois adolescentes, de 15 e 16 anos, são suspeitos de participar das agressões.

O crime aconteceu na Rua Vicente Moreira, no bairro Residencial Vista Alegre.

A vítima sofreu graves ferimentos na cabeça e morreu ainda no local.

TIJOLO FOI USADO NAS AGRESSÕES

Segundo testemunhas, os adolescentes utilizaram um tijolo durante o ataque.

O objeto foi recolhido pela perícia técnica e será analisado durante a investigação.

Ainda conforme informações da polícia, os menores confessaram informalmente aos policiais militares que a motivação teria sido o fato de Alex ter curtido uma foto da irmã de um deles em uma rede social.

MORADORES FICARAM REVOLTADOS

A violência do crime causou revolta entre moradores da região.

Durante as buscas realizadas pela polícia, uma multidão tentou agredir os suspeitos antes da chegada das equipes policiais.

Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de homicídio e encaminhados para a Fundação Casa.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O velório de Alex acontece nesta sexta-feira (22) e o sepultamento está previsto para a manhã de sábado (23), em Pindamonhangaba.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.