ÔNIBUS ATINGE CARRO PARADO EM TRECHO COM OBRAS NA RODOVIA PÉRICLES BELLINI

Acidente aconteceu em sistema “pare e siga” próximo ao trevo da Vila Alves

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (27) em um trecho da Rodovia Péricles Bellini que passa por obras de manutenção, na divisa do município de Cardoso, próximo ao trevo de acesso à Vila Alves.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito operava no sistema “pare e siga”, exigindo paradas momentâneas dos motoristas devido à interdição parcial da pista.

ÔNIBUS NÃO CONSEGUIU FREAR

Um veículo Toyota, ocupado por um casal morador de Cardoso, estava parado na fila aguardando liberação da via quando foi atingido violentamente na traseira por um ônibus.

O motorista do coletivo, também morador da cidade, não conseguiu frear a tempo e acabou provocando a colisão.

GRANDES DANOS, MAS SEM FERIDOS

Apesar do forte impacto e dos grandes danos materiais registrados no automóvel, ninguém ficou ferido.

Segundo informações obtidas no local, os bancos traseiros do carro estavam vazios no momento do acidente, o que evitou consequências ainda mais graves.

TRÂNSITO FOI CONTROLADO NO LOCAL

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no trecho para registrar a ocorrência e realizar o controle do trânsito durante o atendimento.