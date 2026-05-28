MANICURE PERDE MAIS DE R$ 52 MIL EM GOLPE DO FALSO ADVOGADO EM ARAÇATUBA

Criminosos usaram videochamada para enganar vítima de 65 anos

Uma manicure de 65 anos foi vítima de um golpe virtual e perdeu mais de R$ 52 mil após ser enganada por criminosos em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, o golpista entrou em contato com a vítima por aplicativo de mensagens se passando por um advogado.

Durante a conversa, o criminoso afirmou que ela precisava participar com urgência de uma suposta audiência virtual.

VIDEOCHAMADA FOI USADA PARA APLICAR O GOLPE

Acreditando que estava resolvendo uma situação oficial, a idosa participou da videochamada e acabou fornecendo informações pessoais e dados de acesso à sua conta bancária.

Pouco tempo depois, percebeu que diversas transferências haviam sido realizadas sem autorização.

O prejuízo ultrapassou R$ 52 mil.

AMIGO TAMBÉM FOI ENGANADO

Na tentativa de resolver a situação, a manicure pediu ajuda a um amigo e realizou transferências para a conta dele.

Porém, o homem também acabou sendo enganado pelos criminosos após seguir orientações repassadas durante o golpe.

Ele perdeu outros R$ 3 mil.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

O caso foi registrado na polícia e a vítima foi orientada a procurar a instituição bancária para obter os extratos detalhados das movimentações financeiras.

Os documentos deverão auxiliar nas investigações.

ALERTA CONTRA GOLPES VIRTUAIS

⚠️ Especialistas reforçam orientações importantes para evitar esse tipo de crime:

❌ Nunca compartilhe senhas ou dados bancários em ligações ou videochamadas

❌ Desconfie de contatos urgentes envolvendo dinheiro

❌ Sempre confirme informações diretamente com bancos ou advogados oficiais

❌ Não realize transferências sem verificar a autenticidade da situação