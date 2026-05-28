MANICURE PERDE MAIS DE R$ 52 MIL EM GOLPE DO FALSO ADVOGADO EM ARAÇATUBA

Criminosos usaram videochamada para enganar vítima de 65 anos
Uma manicure de 65 anos foi vítima de um golpe virtual e perdeu mais de R$ 52 mil após ser enganada por criminosos em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, o golpista entrou em contato com a vítima por aplicativo de mensagens se passando por um advogado.
Durante a conversa, o criminoso afirmou que ela precisava participar com urgência de uma suposta audiência virtual.
VIDEOCHAMADA FOI USADA PARA APLICAR O GOLPE
Acreditando que estava resolvendo uma situação oficial, a idosa participou da videochamada e acabou fornecendo informações pessoais e dados de acesso à sua conta bancária.
Pouco tempo depois, percebeu que diversas transferências haviam sido realizadas sem autorização.
O prejuízo ultrapassou R$ 52 mil.
AMIGO TAMBÉM FOI ENGANADO
Na tentativa de resolver a situação, a manicure pediu ajuda a um amigo e realizou transferências para a conta dele.
Porém, o homem também acabou sendo enganado pelos criminosos após seguir orientações repassadas durante o golpe.
Ele perdeu outros R$ 3 mil.
POLÍCIA INVESTIGA O CASO
O caso foi registrado na polícia e a vítima foi orientada a procurar a instituição bancária para obter os extratos detalhados das movimentações financeiras.
Os documentos deverão auxiliar nas investigações.
ALERTA CONTRA GOLPES VIRTUAIS
⚠️ Especialistas reforçam orientações importantes para evitar esse tipo de crime:
❌ Nunca compartilhe senhas ou dados bancários em ligações ou videochamadas
❌ Desconfie de contatos urgentes envolvendo dinheiro
❌ Sempre confirme informações diretamente com bancos ou advogados oficiais
❌ Não realize transferências sem verificar a autenticidade da situação