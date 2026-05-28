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LEI SECA: MAIS DE 1,5 MIL VEÍCULOS SÃO FISCALIZADOS DURANTE A EXPO FERNANDÓPOLIS

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rodrigok
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Operação do Detran-SP flagrou motoristas recusando bafômetro durante a festa

O Detran-SP divulgou nesta quarta-feira o balanço oficial das fiscalizações da Lei Seca realizadas durante a Expo Fernandópolis 2026.

As operações aconteceram entre os dias 18 e 24 de maio, com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e tiveram como objetivo reforçar a segurança no trânsito durante o evento.

Segundo os dados divulgados, 1.518 veículos foram abordados em Fernandópolis ao longo das blitze.

MOTORISTAS RECUSARAM O BAFÔMETRO

Durante as fiscalizações, cinco motoristas foram autuados após se recusarem a realizar o teste do bafômetro.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar o teste são considerados infrações gravíssimas.

Os condutores flagrados nessa situação recebem:

  • Multa de R$ 2.934,70
  • Processo de suspensão da CNH
  • Possibilidade de penalidades mais severas em caso de reincidência

Caso o motorista volte a cometer a infração dentro de 12 meses, o valor da multa dobra e pode chegar a R$ 5.869,40.

EMBRIAGUEZ PODE VIRAR CRIME

O Detran-SP alertou ainda que, dependendo da quantidade de álcool detectada, o caso deixa de ser apenas infração administrativa e passa a configurar crime de trânsito.

Quando o bafômetro aponta índice igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, o motorista pode ser preso em flagrante.

Nesses casos, a pena prevista varia de seis meses a três anos de detenção.

OPERAÇÃO ACONTECEU EM TODO O ESTADO

A mobilização fez parte de uma grande operação estadual realizada em 41 municípios paulistas.

Ao todo, 24.973 veículos foram fiscalizados em todo o estado, resultando em 268 autuações relacionadas ao consumo de álcool.

Segundo o levantamento:

  • 247 motoristas recusaram o bafômetro
  • 16 foram flagrados dirigindo alcoolizados
  • 5 acabaram presos por crime de trânsito

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