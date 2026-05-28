EMPRESÁRIO SUSPEITO DE DAR CALOTE DE R$ 800 MIL É PRESO EM GOIÁS

Polícia Civil localizou empresário de Monte Azul Paulista escondido em Anápolis

A Polícia Civil do Estado de São Paulo confirmou na quarta-feira (27) a prisão preventiva do empresário Alinson Prado Pereira, morador de Monte Azul Paulista, suspeito de aplicar um golpe milionário em clientes do setor de automação residencial.

Segundo as investigações, o empresário teria causado um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 800 mil após fechar contratos para instalação de sistemas de automação em residências e não entregar os serviços prometidos.

PRISÃO ACONTECEU EM GOIÁS

O suspeito foi localizado e preso na cidade de Anápolis, com apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás.

De acordo com o delegado Flávio Vilella Tavares, investigadores do interior paulista conseguiram descobrir o paradeiro do empresário após trabalhos de inteligência policial.

“Descobrimos a casa em que ele estava ficando no local. Dessa forma, pedi para a Polícia Militar da região se deslocar até lá”, afirmou o delegado.

INVESTIGAÇÃO APURA PREJUÍZOS

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o número total de vítimas e dimensionar o prejuízo causado pelos supostos golpes.

Clientes relatam que contrataram serviços de automação residencial, realizaram pagamentos antecipados, mas nunca receberam os equipamentos ou a conclusão das instalações prometidas.

O empresário deverá permanecer à disposição da Justiça enquanto o inquérito prossegue.