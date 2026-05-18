🚨 Motorista passa mal, destrói muro de condomínio e deixa três feridos em Rio Preto

Uma mulher e dois adolescentes ficaram feridos após um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira no bairro Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a condutora de um Fiat Fastback, moradora do condomínio Damha 1, sofreu um mal-estar repentino enquanto dirigia pela região e acabou perdendo o controle da direção.

Com o veículo desgovernado, o automóvel avançou em alta velocidade contra a estrutura de proteção do condomínio, derrubando parte do muro de alvenaria. Em seguida, o carro invadiu a via pública e só parou após bater violentamente contra outro veículo que estava estacionado regularmente na rua.

A força do impacto causou grande destruição e deixou a parte frontal do utilitário completamente danificada.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para atender a ocorrência. A motorista e os dois adolescentes que estavam no banco traseiro sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico.

O acidente mobilizou equipes da Polícia Militar e do socorro, chamando a atenção de moradores da região pela gravidade da colisão.

As causas do mal-estar da motorista deverão ser apuradas pelas autoridades.