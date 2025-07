Acusado de matar vereador de Paulo de Faria é condenado a 30 anos de prisão

Nathan Leon da Silva Magalhães foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga a 30 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo homicídio qualificado de Kleber Ferreira da Costa, vereador em Paulo de Faria. A decisão, proferida pela juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, também o condenou a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de multa pelo furto do veículo da vítima.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em julho de 2023, na residência da vítima. O júri reconheceu que Nathan agiu por motivo torpe, utilizando asfixia e um recurso que dificultou a defesa do vereador. As investigações revelaram que o réu estava chantageando a vítima com fotos íntimas para expor sua orientação sexual, a qual não era assumida publicamente.

A juíza destacou a extrema culpabilidade do réu, a brutalidade do crime cometido por asfixia, e as graves consequências para a família da vítima e para a sociedade, considerando que Kleber Ferreira da Costa era um vereador de apenas 45 anos que prestava importantes serviços assistenciais à comunidade. Também foram considerados os maus antecedentes do réu e sua personalidade agressiva, demonstrada por documentos apresentados durante o processo.

A magistrada também ressaltou a ausência de qualquer contribuição da vítima para o crime, que foi motivado pela tentativa de romper as chantagens feitas por Nathan. Diante da gravidade dos crimes e da quantidade de pena imposta, o réu não poderá recorrer em liberdade, sendo recomendada sua permanência na prisão. A juíza determinou o imediato cumprimento da pena, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a execução de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri.

O CRIME

O vereador de Paulo de Faria, Kleber Ferreira da Costa, foi encontrado morto em Votuporanga com sinais de esganadura. O principal suspeito, que fugiu com o carro da vítima, confessou o crime à irmã e foi preso em Novo Horizonte após perseguição policial. O corpo do vereador foi encaminhado ao IML para exame necroscópico, e o caso foi investigado pela Polícia Civil de Votuporanga. A Prefeitura de Paulo de Faria lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias, destacando a atuação e contribuições do vereador para o município.