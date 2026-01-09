Adolescente é apreendido com meio quilo de haxixe após monitoramento da DISE em Votuporanga

Uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos na tarde desta quinta-feira (8), em Votuporanga. O jovem, que já era monitorado pelos investigadores, foi flagrado em uma residência na Rua Floriano Peixoto após uma ação de vigilância que confirmou a comercialização de drogas no local. A Polícia Civil estima que o material apreendido poderia render até R$ 25 mil se fosse totalmente vendido.

A ação teve início quando os policiais observaram um homem de 26 anos chegando ao imóvel e saindo rapidamente em uma motocicleta. Ele foi seguido e abordado em outro ponto da cidade, onde os agentes encontraram uma porção de haxixe. Com a confirmação da transação, a equipe retornou à casa do adolescente. Durante as buscas no imóvel, foram localizados cinco tabletes de haxixe, pesando cerca de 520 gramas, além de uma porção de flores de maconha, balança de precisão, embalagens plásticas e um celular.

De acordo com o delegado titular da DISE, Dr. Rafael Latorre Costa, o adolescente confessou que vendia a grama da droga por valores entre R$ 40 e R$ 50. Ele admitiu que parte do estoque já havia sido comercializada nos dias anteriores. O jovem foi autuado por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas e será encaminhado a uma unidade apropriada para menores, onde ficará à disposição da Justiça e do Ministério Público.

Quanto ao homem de 26 anos que comprou a droga, a polícia entendeu que o caso se tratava de posse para consumo pessoal. Ele prestou depoimento no plantão policial e foi liberado em seguida. A operação reforça o trabalho de combate ao tráfico doméstico realizado pela delegacia especializada na região, focando em interromper redes de distribuição que utilizam residências particulares para o comércio de entorpecentes de alto valor.