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Advogado baleado em Colina morre após seis dias internado; vice-prefeito é suspeito do disparo

rodrigok
By rodrigok
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Morreu na madrugada deste sábado (14) o advogado e professor de jiu-jitsu Marco Aurélio Abe, conhecido como “Kim”, de 45 anos. Ele estava internado em estado grave na Santa Casa de Barretos (SP) desde o último domingo (8), quando foi baleado no tórax durante um episódio ocorrido em Colina (SP).

Desde o dia do ocorrido, Marco Aurélio permanecia sob cuidados médicos intensivos, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa uma filha de 6 anos, além de familiares e amigos que lamentam a morte.

O principal suspeito de ter efetuado os disparos é o vice-prefeito de Colina, Rafael Corrêa Rodrigues (PP), conhecido como Rafael Maringá. Ele se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na terça-feira (10) e prestou depoimento na Delegacia Seccional.

Durante o interrogatório, acompanhado de advogados, o vice-prefeito afirmou que agiu em legítima defesa. Segundo a versão apresentada, os disparos teriam ocorrido após a vítima tentar invadir sua residência.

Após prestar depoimento, Rafael Rodrigues foi liberado. Ele também entregou à polícia a arma que teria sido utilizada no caso e afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Guilherme Carvalho de Oliveira, cinco testemunhas já foram ouvidas, entre elas uma namorada da vítima.

Com a confirmação da morte de Marco Aurélio Abe, a tipificação do crime foi alterada de tentativa de homicídio qualificado para homicídio qualificado consumado.

Em nota, a Prefeitura de Colina informou que o caso envolve uma questão de natureza pessoal do vice-prefeito e não possui relação com a administração municipal.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

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