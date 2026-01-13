ATÉ QUANDO? CARRETA SE ENROSCA EM CABOS E CAUSA TRANSTORNOS NO TRÂNSITO EM FERNANDÓPOLIS

Uma carreta causou transtornos no trânsito de Fernandópolis na manhã desta terça-feira (13), ao se enroscar em cabos de internet e telefonia no cruzamento da Avenida dos Arnaldos com a rua Leonildo Alvizi.

O incidente aconteceu por volta das 6h00, no início do horário de maior movimento, e exigiu a rápida mobilização de várias equipes para evitar um acidente de maiores proporções. Polícia Militar, Neoenergia, setor de Trânsito e Defesa Civil foram acionados e isolaram a área.

Os cabos ficaram pendurados e tensionados sobre a via, oferecendo risco a motoristas, motociclistas e pedestres. Para garantir a segurança, foi feita a remoção dos cabos, permitindo a liberação do tráfego após os trabalhos.

Apesar do susto e dos transtornos, graças a Deus não houve vítimas. O caso, no entanto, volta a levantar um problema antigo e recorrente: cabos baixos e sem manutenção adequada, que continuam colocando a população em risco.

A ocorrência foi acompanhada e registrada pelas autoridades competentes.

📌 Créditos: NoticiasNoroeste

