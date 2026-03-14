Bebê internado com os dois braços quebrados morre em Sorocaba e caso gera revolta

A morte de um recém-nascido que estava internado desde o nascimento no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) provocou grande comoção e revolta nas redes sociais nesta sexta-feira. O bebê morreu após ter sido diagnosticado com fraturas nos dois braços, situação que levantou sérios questionamentos sobre o que pode ter ocorrido dentro da unidade hospitalar.

De acordo com informações divulgadas por familiares, a criança permaneceu internada desde o parto e estava sob cuidados médicos quando foram constatadas as lesões. A descoberta das fraturas gerou preocupação imediata e iniciou uma série de questionamentos sobre as circunstâncias em que o bebê teria se machucado.

Durante os últimos dias, o caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com moradores e internautas cobrando explicações das autoridades e da direção do hospital. A situação se tornou ainda mais delicada após a confirmação da morte da criança.

A família pede justiça e quer entender exatamente o que aconteceu desde o nascimento do bebê até o momento em que as fraturas foram identificadas. O caso agora deve ser investigado para esclarecer se houve falha, negligência ou qualquer irregularidade durante o atendimento médico.

A morte do recém-nascido gerou forte indignação entre moradores da região, que pedem transparência total na apuração dos fatos e responsabilização caso alguma irregularidade seja confirmada.