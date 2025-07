BOMBA: Ivan Vittorelli entrega o cargo e abala política em Urânia

A política de Urânia foi sacudida por uma reviravolta inesperada na manhã desta terça-feira, 1º de julho. O prefeito Ivan Vittorelli protocolou oficialmente na Câmara Municipal o pedido de renúncia ao cargo, apenas seis meses após assumir a gestão em janeiro de 2025.

O documento foi entregue logo nas primeiras horas do dia e será o ponto central de uma sessão emergencial marcada para as 18h desta terça-feira, onde os vereadores deverão formalizar e aprovar a saída. Apesar de ainda depender do trâmite oficial, nos bastidores da Câmara o fato já é tratado como certo.

Prefeitura em ruínas

Desde o início do mandato, Vittorelli vinha relatando as péssimas condições herdadas da administração anterior, comandada por Marcio Arjol. Segundo ele, a Prefeitura foi entregue com um saldo de apenas R$ 11 mil em caixa, enquanto havia mais de R$ 6 milhões já empenhados e outros R$ 4 milhões pendentes de empenho. A frota de veículos também estaria sucateada e o cenário financeiro foi classificado pelo próprio prefeito como “horrível”.

Mesmo com promessas de reconstrução administrativa e recuperação das contas públicas, Ivan enfrentou dificuldades para colocar o município nos trilhos. A pressão política e os entraves operacionais parecem ter acelerado sua decisão de deixar o cargo.

Impacto imediato

A renúncia gerou forte impacto no cenário político da região Noroeste Paulista. Ainda não há confirmação oficial, mas a expectativa é que o vice-prefeito Cido Fazio assuma a chefia do Executivo Municipal.

A saída repentina do prefeito abre uma série de especulações sobre os bastidores da decisão, possíveis influências e os caminhos que Urânia seguirá a partir de agora.

A reportagem segue acompanhando os desdobramentos da sessão desta noite e trará atualizações assim que novas informações forem divulgadas.