MOTORISTA POR APLICATIVO É ESFAQUEADO APÓS DISCUSSÃO POR DÍVIDA

Um motorista por aplicativo de 30 anos precisou de atendimento no pronto-socorro de Penápolis após ser esfaqueado por um passageiro de 22 anos na madrugada de segunda-feira (30).

De acordo com a vítima, o jovem solicitou uma corrida até o Jardim Canadá e, depois, pediu que fosse levado ao Residencial Sílvia Covas. No final da rua Tulipas, o passageiro teria mandado parar o carro e, em seguida, atacado o motorista com golpes de faca no pescoço e no peito. Mesmo ferido, o motorista reagiu e entrou em luta corporal, fazendo com que o agressor fugisse, abandonando a faca no veículo.

O carro ficou estacionado no pronto-socorro, onde os policiais encontraram manchas de sangue e a lâmina usada no crime. A vítima teve quatro perfurações, mas a gravidade não foi informada.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em casa. Ele confessou o ataque, alegando que o motorista era alguém a quem devia R$ 100 por drogas. O jovem contou que, durante a corrida, foi ameaçado de morte ao ser cobrado e que esfaqueou o motorista ao vê-lo colocar a mão na cintura, imaginando que fosse sacar uma arma.

O rapaz foi levado para a delegacia, prestou depoimento e acabou liberado, pois o delegado entendeu que ainda não é possível confirmar como tudo aconteceu, já que as versões são conflitantes. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.