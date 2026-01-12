Cantor é preso por tentativa de homicídio e embriaguez após atropelar motociclista na Líbero em Fernandópolis

Um homem que se identifica como cantor e compositor em Fernandópolis foi preso em flagrante na noite deste domingo (11) após provocar um gravíssimo incidente de trânsito na Avenida Líbero de Almeida Silva (região do Coester). O indivíduo foi autuado por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio, sem direito à fiança.

De acordo com relatos de testemunhas e informações registradas no Plantão Policial, o acusado, conduzindo um automóvel em alta velocidade e sob efeito de álcool, colidiu deliberadamente contra uma motocicleta por duas vezes:

Primeiro Impacto: O carro atingiu a traseira da moto.

O carro atingiu a traseira da moto. Agressão Continuada: No segundo impacto, o motorista avançou novamente. O motociclista, um jovem de 20 anos, percebeu a intenção do condutor e pulou do veículo em movimento para evitar ser arrastado e esmagado pelo carro, que passou por cima da motocicleta logo em seguida.

Comportamento Agressivo e Resistência

Duas testemunhas que presenciaram a cena acompanharam a ocorrência até a delegacia e relataram o estado de descontrole do suspeito. Segundo os depoimentos, o cantor estava extremamente alterado, tentou agredir fisicamente o jovem motociclista e ainda desacatou os Policiais Militares que atenderam o chamado, “batendo boca” com a equipe durante a abordagem.

Situação Jurídica

Diante da gravidade dos fatos e da clara intenção de dano (dolo eventual/direto), a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante:

Natureza do Crime: Tentativa de Homicídio e Embriaguez ao Volante.

Tentativa de Homicídio e Embriaguez ao Volante. Fiança: Negada devido à gravidade da acusação de homicídio tentado.

Negada devido à gravidade da acusação de homicídio tentado. Custódia: O homem permanece detido na carceragem da Polícia Civil, aguardando a audiência de custódia prevista para esta segunda-feira.

A motocicleta ficou severamente danificada. O jovem, apesar do susto e do risco de morte, não sofreu ferimentos graves graças à rapidez de reflexo ao abandonar o veículo antes do esmagamento.