Carro bate em poste na Avenida dos Arnaldos em Fernandópolis; Motorista é levado à UPA

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (9), por volta das 23h50, na Avenida dos Arnaldos. Um motorista de 30 anos perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste, próximo à lombo-faixa da UPA.

Com o impacto, o homem sofreu várias escoriações e uma forte pancada na cabeça. Equipes do SAMU prestaram socorro imediato e encaminharam a vítima à Unidade de Pronto Atendimento. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, a Secretaria de Trânsito e a Defesa Civil. O trecho precisou ser interditado nos dois sentidos até a retirada do veículo e a substituição do poste danificado.