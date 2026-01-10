Carro de luxo em alta velocidade assusta moradores do Mário Benez em Fernandópolis

Um episódio de grave imprudência no trânsito gerou preocupação entre os moradores de Fernandópolis recentemente. Relatos de testemunhas indicam que um veículo esportivo de luxo foi visto trafegando pela Avenida Mário Benez em uma velocidade estimada acima de 200 km/h. O excesso foi tão extremo que as pessoas presentes no local afirmaram não ter conseguido identificar a marca do automóvel ou os caracteres da placa, devido à rapidez com que o carro passou pela via.

O ocorrido causou apreensão imediata, uma vez que a avenida é um ponto movimentado da cidade, contando com ciclovia e uma academia ao ar livre. O trecho é frequentemente utilizado por pedestres e ciclistas para atividades físicas e deslocamentos diários, o que aumenta o risco de tragédias em casos de direção perigosa. No momento da manobra, algumas pessoas conseguiram registrar imagens da cena por meio de aparelhos celulares, evidenciando o perigo a que todos estavam expostos.

Diante da gravidade da situação, moradores da região defendem que as autoridades realizem uma investigação rigorosa para identificar o condutor. A sugestão é que sejam analisadas as imagens das câmeras de monitoramento de segurança instaladas em empresas e residências próximas, que podem ter registrado o trajeto do veículo com mais nitidez. O objetivo é garantir que o responsável responda pelas infrações cometidas, servindo como exemplo para desencorajar condutas semelhantes.

A comunidade espera que o caso motive um reforço na fiscalização e a adoção de medidas que garantam a segurança viária na Avenida Mário Benez. Além da identificação do motorista, quem utiliza a via pede por uma presença mais constante de órgãos de trânsito para coibir o abuso de velocidade. A preservação da vida de quem utiliza as calçadas e ciclovias da cidade continua sendo a principal prioridade apontada pela vizinhança.