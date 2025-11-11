Colisão no pontilhão de acesso ao Coqueiro deixa motorista ferido

Um acidente de trânsito de grande proporção foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (10) no pontilhão que dá acesso ao bairro rural do Coqueiro. A colisão envolveu dois veículos, um Ford EcoSport e uma caminhonete GM S10, e resultou na interdição total da via e no socorro a um dos motoristas.

O acidente ocorreu no cruzamento do pontilhão. De acordo com o relato dos motoristas, a falta de visibilidade no local pode ter sido o principal fator da ocorrência.

Segundo as informações levantadas no local, o condutor da Ford EcoSport trafegava no sentido Universitário à Estação, quando colidiu violentamente contra a lateral da caminhonete GM S10, que seguia no sentido Haras à Estação. [Imagem de acidente de carro]

Os motoristas de ambos os veículos relataram ter batido a cabeça no momento do impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e, após os primeiros atendimentos, um dos motoristas foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis, com ferimentos. O estado de saúde do outro condutor não foi detalhado.

O local do acidente se tornou rapidamente congestionado. Equipes do Departamento de Trânsito e da Polícia Militar foram as primeiras a chegar para organizar o fluxo e isolar a área.

Com os veículos impedindo a passagem e cabos de energia ou estruturas danificadas (não especificado) sobre a pista, o trânsito ficou totalmente interditado no pontilhão até a remoção completa dos automóveis e a liberação da via pelas autoridades competentes.

O episódio reforça o alerta sobre os riscos em cruzamentos de pouca visibilidade e a necessidade de atenção redobrada dos condutores.