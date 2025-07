CRIANÇA DE 4 ANOS É ATROPELADA POR MOTOQUEIRO EM “GRAU”; POPULARES INCENDIAM VEÍCULO

Um menino de apenas 4 anos de idade ficou ferido na tarde desta quarta-feira (3) após ser atropelado por uma motocicleta no bairro Geraldo Veloso, em Formiga (MG). O condutor, um jovem de 19 anos, realizava manobras perigosas conhecidas como “grau” quando atingiu a criança.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu com ferimentos no tórax e no rosto e levada para atendimento médico em uma unidade hospitalar da cidade.

Segundo testemunhas, o motociclista fugiu a pé sem prestar socorro. Revoltados com a situação, moradores da região levaram a moto para um terreno baldio e atearam fogo no veículo.

A Polícia Militar foi acionada e segue em buscas para localizar o autor do atropelamento. Até o momento, ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação.