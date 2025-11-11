Criança de cinco anos sofre traumatismo craniano após ser atropelada por motociclista em Olímpia

Uma criança de cinco anos sofreu um grave acidente e foi atropelada por um entregador de lanches na noite de domingo (9) em Olímpia (SP). O incidente ocorreu por volta das 19h30, na Rua Nove de Julho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina estava acompanhada da tia em uma reunião da igreja quando soltou a mão da adulta e correu de repente em direção à rua. Um motociclista, que seguia pela mesma via, não conseguiu frear a tempo e atingiu a criança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Durante o atendimento inicial, foi diagnosticado que a criança apresentava traumatismo craniano. Devido à gravidade do quadro, a menina foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos (SP), onde permanece internada. O estado de saúde dela não foi divulgado pela instituição.

O motorista da motocicleta prestou socorro à vítima e aguardou a chegada da polícia. Em depoimento, ele afirmou que a criança surgiu de forma repentina na via, o que impossibilitou qualquer manobra para desviar. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que ocorre quando não há intenção de causar o acidente.