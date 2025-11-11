Criança morre em capotamento na vicinal entre Valentim Gentil e Meridiano; pai é preso por embriaguez ao volante

Um grave acidente registrado na tarde de domingo (9) terminou em tragédia na estrada vicinal Valdomiro Campanhola, que liga Valentim Gentil a Meridiano. Um menino de 9 anos morreu após o carro em que estava capotar. O pai da criança, de 53 anos, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

De acordo com informações apuradas, o motorista — identificado pelas iniciais G.P.A. — seguia no sentido a Meridiano quando, nas proximidades da fazenda conhecida como Carlinho Barreto, ao lado da linha férrea, teria feito uma manobra brusca para evitar atropelar um animal. Ao tentar desviar, perdeu o controle da direção, e o carro cruzou a pista, invadindo um pasto na margem oposta, onde capotou violentamente.

No automóvel estavam cinco pessoas: três adultos e duas crianças. O menino, identificado como R.H.P.A., de 9 anos, morreu ainda no local. A outra criança, uma menina de três anos, não se feriu, assim como a mãe.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado ao Pronto-Socorro de Valentim Gentil. A equipe médica informou à Polícia Militar que ele apresentava sinais de embriaguez. Ao ser questionado, o homem admitiu ter ingerido whisky. O teste do bafômetro apontou 0,51 mg/l de álcool no ar expelido.

Diante do resultado, a delegada plantonista decretou a prisão em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O homem permanece internado na Santa Casa de Votuporanga sob escolta policial.

O corpo da criança foi encaminhado ao IML de Votuporanga para exame necroscópico. A morte causou grande comoção em Valentim Gentil e região, onde a família é bastante conhecida.