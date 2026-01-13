terça-feira, janeiro 13, 2026
HomeCidadesFernandópolisDESCASO EM PLENA LUZ DO DIA: MORADOR JOGA LIXO NO MEIO DA...
Fernandópolis

DESCASO EM PLENA LUZ DO DIA: MORADOR JOGA LIXO NO MEIO DA RUA E REVOLTA POPULAÇÃO EM FERNANDÓPOLIS

By rodrigok

-

0
16

Uma cena revoltante foi registrada na manhã desta terça-feira (13) em Fernandópolis e chamou a atenção de quem passava pela Avenida dos Arnaldos. Um morador, após limpar a própria residência, simplesmente descartou todo o lixo no meio da via pública, sem qualquer constrangimento.

O ato ocorreu em pleno dia, diante de pedestres, funcionários que trabalhavam nas proximidades e moradores da região. O que era para ser uma atitude básica de cidadania virou um retrato do descaso com a limpeza urbana.

Segundo testemunhas, um munícipe chegou a alertar o morador sobre a atitude incorreta, mas foi completamente ignorado. Mesmo após a reclamação, o homem continuou jogando o lixo na rua, como se nada estivesse acontecendo.

A situação causou indignação. Sacos, restos de sujeira e resíduos ficaram espalhados, criando um cenário nojento e reforçando uma crítica antiga: não é só responsabilidade do poder público, é dever de cada cidadão.

“Depois dizem que a culpa é da Prefeitura”, comentou um morador visivelmente irritado com a falta de respeito com a cidade e com quem vive nela.

A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira e reacende o debate sobre educação, consciência coletiva e respeito ao espaço público.

📌 Créditos: NoticiasNoroeste
👉 Siga o NoticiasNoroeste no Instagram e Facebook para acompanhar os principais fatos de Fernandópolis e região.

Previous article
ATÉ QUANDO? CARRETA SE ENROSCA EM CABOS E CAUSA TRANSTORNOS NO TRÂNSITO EM FERNANDÓPOLIS
Next article
Prefeitura de Fernandópolis reforça ações de cuidado com a saúde mental neste Janeiro Branco
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato