Estouro em subestação provoca apagão e afeta lojas no Shopping Center Fernandópolis

Um problema técnico na subestação de energia elétrica do Shopping Center Fernandópolis deve comprometer o funcionamento de diversas lojas e serviços ao longo deste sábado, 10 de janeiro de 2026. Um forte estouro, ouvido por volta das 06h00 da manhã, resultou em um apagão geral nas dependências internas do centro de compras.

Embora o shopping possua um sistema de geradores, a energia de emergência não é suficiente para alimentar todas as unidades. As pequenas lojas devem enfrentar dificuldades ou permanecer fechadas, uma vez que o gerador do condomínio geralmente prioriza áreas comuns, segurança e sinalização básica.

Já lojas âncoras, estabelecimentos maiores, como o supermercado interno, possuem geradores independentes. Por isso, devem operar normalmente, garantindo o atendimento ao público e a conservação de produtos refrigerados.

Relatos preliminares indicam que o estouro ocorreu diretamente nos equipamentos de alta tensão que recebem a energia da rede externa e a distribuem para o complexo.

Até o momento, a administração do condomínio ainda não emitiu uma nota oficial explicando a causa exata da falha. Não há uma previsão confirmada para a normalização total da energia. Equipes de manutenção elétrica já estariam no local avaliando a extensão dos danos na subestação.