Família procura por idoso desaparecido após saída para pegar balsa em Sales

A família de João Guolo, um idoso de 77 anos, vive dias de angústia em busca de informações sobre o seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a última quarta-feira (7), quando saiu de sua residência no bairro Recanto Vista Alegre, em Sabino, no interior de São Paulo. De acordo com o registro oficial da ocorrência, João teria informado aos familiares que seguiria em direção ao município de Sales para utilizar o serviço de balsa da região, mas não retornou e não deu mais notícias desde então.

Para auxiliar nas buscas, a família conta com imagens de câmeras de segurança que registraram os últimos momentos conhecidos do idoso. No dia do desaparecimento, ele vestia uma camisa azul, calça jeans e um chapéu de cowboy preto, detalhe que pode ajudar na identificação por moradores ou viajantes que circulem entre as cidades vizinhas. Sem qualquer contato telefônico ou pista concreta, os parentes mobilizam as redes sociais e esperam por qualquer informação que possa levar ao encontro de João.

As autoridades policiais já acompanham o caso e pedem que qualquer pessoa que tenha visto um homem com essas características entre em contato imediatamente. Informações que colaborem com as investigações podem ser enviadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181, ou diretamente para a Polícia Militar, através do telefone 190. A colaboração da comunidade é considerada fundamental neste momento para ampliar o alcance das buscas por toda a região.