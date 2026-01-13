Polícia investiga tentativa de homicídio contra dois moradores de Uchoa em Sales

A Polícia Civil investiga um ataque a faca que deixou dois moradores de Uchoa feridos na madrugada desta segunda-feira (12), em um condomínio de ranchos em Sales. As vítimas, um homem de 28 anos e uma empresária de 45 anos, foram atingidas no condomínio Marinas do Tietê. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e mobilizou equipes policiais e de saúde da região.

De acordo com o relato do homem ferido à Polícia Militar, ele estava em seu rancho quando ouviu barulhos suspeitos durante a madrugada. Ao abrir a porta para verificar o que estava acontecendo, ele foi surpreendido por um agressor e atacado com golpes de faca. A empresária, que chegava ao local acompanhada do filho no momento da confusão, também acabou sendo atingida pelos golpes. Mesmo feridos, os dois conseguiram chegar ao Pronto-Socorro de Sales em uma caminhonete própria. Após receberem os primeiros socorros e serem estabilizados, ambos foram transferidos para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, onde receberam atendimento especializado.

A Polícia Militar isolou o local do crime e a caminhonete utilizada pelas vítimas para que a perícia técnica pudesse coletar evidências. Apesar das buscas realizadas em todo o condomínio, a arma utilizada no crime não foi encontrada e o autor da agressão ainda não foi localizado. O caso foi apresentado no plantão policial de Novo Horizonte e agora segue para a delegacia da área para que as circunstâncias do ataque sejam esclarecidas.

Os investigadores buscam agora identificar o responsável e entender a motivação por trás do crime. A polícia deve ouvir testemunhas e verificar se câmeras de segurança do condomínio registraram a movimentação do agressor. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas após a transferência para Catanduva.