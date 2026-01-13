terça-feira, janeiro 13, 2026
Osvaldo Cruz

Felipinho Berranteiro, jovem talento de 17 anos, morre em trágico acidente no interior de SP

Jovem berranteiro, conhecido por suas participações em eventos e programas de TV, foi encontrado sem vida na rodovia SP-294. A comunidade sertaneja lamenta a perda precoce.

O jovem talento Felipinho Berranteiro, de apenas 17 anos, faleceu tragicamente na madrugada deste domingo em Osvaldo Cruz, interior de SP. Conhecido por sua habilidade com o berrante e por suas participações em programas de TV, como o Programa Silvio Santos, Felipinho era uma figura admirada na região.

Ele foi encontrado sobre a pista da rodovia SP-294, nas proximidades do pontilhão que dá acesso à vicinal Roberto Romanini, entre Osvaldo Cruz e Salmourão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou que o jovem já estava sem vida. A perícia técnica foi chamada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames preliminares. A Polícia Civil investiga as causas da morte, mas ainda não há informações confirmadas, conforme apurado.

Felipinho, que conquistou a admiração de muitos por sua conexão com a cultura do rodeio e sua presença em festas de peão, era um ícone regional e um dos jovens promissores do cenário sertanejo. Sua morte precoce causou grande comoção, especialmente entre seus fãs e a comunidade que acompanhava sua carreira.

Nas redes sociais, amigos, familiares e fãs prestam homenagens ao jovem, relembrando sua trajetória. A Comissão Organizadora da Festa do Peão de Osvaldo Cruz também emitiu uma nota de pesar, destacando o legado de Felipinho para a tradição sertaneja. “Hoje nos despedimos com muita tristeza de Felipe Matos, berranteiro que fez parte da história da Festa do Peão de Osvaldo Cruz”, escreveu a comissão.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda os resultados dos exames para esclarecer as circunstâncias da morte de Felipinho.

rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

