FORÇA TÁTICA PRENDE CASAL POR TRÁFICO DE DROGAS EM FERNANDÓPOLIS

Companhia especializada atua em toda a região no combate ao crime organizado

A atuação firme da Força Tática do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior (16º BPM/I) resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (4), em Fernandópolis. A equipe da CIA Força Tática, que patrulha regularmente toda a região noroeste paulista combatendo furtos, roubos e tráfico de entorpecentes, flagrou a movimentação suspeita na Avenida Expedicionários Brasileiros, cruzamento com a Avenida Francisco de Oliveira.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais da equipe TÁTICO 31 — composta pelo 2º Sargento PM Edwaldo, Cabo PM Goveia e Cabo PM Martins — avistaram um homem em uma motocicleta Honda Biz preta, mexendo no celular. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi contido rapidamente. Na busca pessoal, os policiais encontraram duas porções grandes de cocaína.

O homem, identificado pelas iniciais N.P., confessou que realizaria a entrega da droga para usuários e revelou que havia mais entorpecente em sua residência. Com apoio da equipe CFP I-16003, sob comando do Tenente PM Pinotti e Cabo PM Matos, os policiais foram até o local indicado e encontraram a companheira do suspeito, identificada como A.C.S.R.

Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram mais cocaína escondida na cozinha, entre eletrodomésticos. Ao todo, foram apreendidos 102 gramas de cocaína, dois celulares, dinheiro, materiais utilizados no preparo e embalo da droga e a motocicleta utilizada na entrega.

O casal foi conduzido à Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde teve a prisão ratificada pelo delegado de plantão. Ambos permanecem à disposição da Justiça e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Força Tática segue atuando intensamente em toda a região, com foco na repressão qualificada à criminalidade e resposta rápida aos delitos mais graves.