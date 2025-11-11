GESTANTE MORRE APÓS ACIDENTE ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DO SAMU NA BR-262, EM MINAS GERAIS

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (10) Elizângela de Oliveira Fialho, de 37 anos, que estava grávida e havia ficado gravemente ferida em um acidente com uma ambulância do SAMU 192 – CISDESTE, ocorrido no sábado (8), na BR-262, entre Manhuaçu e Matipó, na Zona da Mata mineira.

Segundo informações do Hospital César Leite, em Manhuaçu, a paciente, moradora do Córrego dos Fialhos, na zona rural de Pedra Bonita (MG), não resistiu aos ferimentos. Ela estava com cerca de 10 semanas de gestação e havia perdido o bebê ainda no fim de semana, em decorrência do impacto da colisão.

A ambulância fazia o transporte da gestante para atendimento hospitalar quando o acidente aconteceu. O condutor da Unidade de Suporte Básico, Carlos Roberto Januth Júnior, de 45 anos, morreu no local. Ele trabalhava na Base do SAMU de Matipó e foi sepultado no domingo (9), sob forte comoção de colegas e familiares.

O técnico de enfermagem que acompanhava a paciente teve uma provável fratura em um dos membros inferiores e segue em recuperação. Já o motorista do caminhão envolvido no acidente recusou atendimento médico e não apresentou ferimentos aparentes.

Em nota, o SAMU CISDESTE lamentou a morte do condutor e informou que presta suporte às famílias das vítimas. O consórcio ainda não se pronunciou oficialmente sobre o falecimento da gestante.

Elizângela era descrita por familiares e vizinhos como uma mulher tranquila e generosa, muito querida na comunidade rural onde vivia.

As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.