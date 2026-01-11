Homem acusado de mutilar cavalo ainda vivo é preso durante operação contra o tráfico em Bananal

O homem acusado de mutilar as patas de um cavalo ainda vivo foi preso neste sábado (10) durante uma operação da Polícia Civil em Bananal, no interior de São Paulo. A ação teve como alvo o combate ao tráfico de drogas e a apuração de ligações de suspeitos com a facção criminosa Comando Vermelho.

De acordo com a Polícia Militar, oito pessoas foram detidas ao longo da operação — sete alvos diretos dos mandados e uma por porte de drogas. Entre os presos está Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, apontado como autor da barbárie contra o animal. A corporação não informou se ele era investigado originalmente na operação ou se acabou preso por porte de entorpecentes.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Em uma das residências vistoriadas, os policiais localizaram 30 pinos com cocaína e outros 50 pinos vazios, normalmente usados para acondicionar drogas para venda.

A defesa de Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz não foi localizada até a publicação desta matéria. O caso segue sob investigação.

📌 Créditos: NoticiasNoroeste

