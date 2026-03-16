Homem de 55 anos morre eletrocutado em obra no bairro Jardim dos Ypês, em Votuporanga

Um homem de 55 anos morreu eletrocutado no início da tarde desta segunda-feira (16) em Votuporanga, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu em uma obra localizada na rua Valdevir de Oliveira Guena, nas proximidades do Cemei Doutor Abilio Calile, no bairro Jardim dos Ypês.

A vítima foi identificada como Sílvio Umberto Molina.

De acordo com informações do irmão da vítima, José Carlos, que trabalha como soldador no local da obra, Sílvio teria ido até o endereço para visitá-lo. Em determinado momento, ele subiu na laje onde os trabalhos estavam sendo realizados e acabou tocando em um ferro que estava eletrificado, sofrendo uma forte descarga elétrica.

José Carlos ainda tentou socorrer o irmão, conseguindo soltá-lo do ferro energizado e iniciando tentativas de reanimação, porém não teve sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu para prestar atendimento, mas o homem não resistiu e teve o óbito constatado.

A Polícia Militar esteve na ocorrência e realizou os procedimentos iniciais. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.