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19 03 2026
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Homem é encontrado morto em canavial próximo a empresa em Guaíra

rodrigok
By rodrigok
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Um homem foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (19) em um canavial localizado nas proximidades da empresa Só Fruta Alimentos, no município de Guaíra, interior de São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que estiveram no local e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Criminal.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada oficialmente.

O caso segue em apuração, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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