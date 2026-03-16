Homem morre após sofrer choque elétrico enquanto trabalhava em telhado em Votuporanga

Um homem morreu após sofrer um choque elétrico na manhã desta segunda-feira (16) no bairro Vilar 1, em Votuporanga, no interior de São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava realizando um trabalho em cima do telhado de uma residência quando acabou recebendo uma descarga elétrica.

Equipes de resgate e socorro foram acionadas rapidamente para atender a ocorrência. No entanto, apesar da mobilização das equipes, o homem não resistiu e teve o óbito constatado no próprio local.

Moradores da região acompanharam a movimentação das equipes de emergência, que trabalharam no atendimento da ocorrência e na preservação da área.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.