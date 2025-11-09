Homem que furtou calcinhas de vizinha durante 1 ano entrava no apartamento usando a própria chave

A Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, investiga como uma mesma chave pode ter sido o instrumento usado por um jovem de 27 anos para invadir o apartamento da vizinha durante quase um ano, sem deixar sinais de arrombamento. O suspeito morava no mesmo prédio e foi preso por furtar calcinhas e outros pertences da vítima.

A vítima, de 26 anos, contou que só descobriu as invasões depois de instalar câmeras no apartamento. Em uma das gravações, o suspeito aparece entrando no quarto, percebe que está sendo filmado e sai rapidamente, apagando a luz antes de deixar o local.

O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa.

Segundo a delegada Tatiana Carvalho, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), uma das linhas de investigação é que o suspeito tenha se aproveitado de um descuido da vítima, que teria esquecido a chave na fechadura do lado de fora da porta em um momento anterior.

O suspeito ficou em silêncio durante o depoimento. A delegada informou ainda que as provas serão analisadas para verificar se a chave usada era a original da vítima ou uma cópia.

Ele foi preso pelos crimes de furto e perseguição (stalking) e está no presídio de Patos de Minas.

Chave abria os dois apartamentos, segundo a PM

De acordo com o tenente Sérgio Reis, da Polícia Militar (PM), a chave usada pelo suspeito abria tanto o apartamento dele quanto o da vítima.

A moradora, de 26 anos, contou que, meses antes, o síndico encontrou uma chave perdida e avisou os moradores. Ao testar, ela viu que a chave funcionava normalmente em seu imóvel. Dias depois, o vizinho afirmou que a chave era dele e pediu que fosse devolvida.

‘Um certo dia o síndico encontrou uma chave perdida lá no prédio e anunciou no grupo deles para ver quem que era essa chave. Ela pensou que fosse dela, que era semelhante a dela, e testou na apartamento, essa chave abriu o apartamento dela e trancou normalmente. E ela ficou com essa chave. Mas, surpreendentemente, alguns dias depois, esse homem procurou ela para dizer que a chave era dele. Isso causou bastante estranheza, mas ela acabou entregando as chaves”, contou o policial.

Durante o flagrante, na quarta-feira (5), os policiais testaram a chave do suspeito e confirmaram que ela abria os dois apartamentos. Ele confessou ter invadido o imóvel e furtado os objetos, mas não explicou como a chave funcionava nas duas fechaduras.

Suspeito tem passagens pela polícia

Ainda durante a prisão, os policiais encontraram um celular sob o sofá exibindo um vídeo de sexo explícito com possível envolvimento de uma criança. Ao ser questionado, o suspeito bloqueou o aparelho e não quis comentar o conteúdo. O celular foi apreendido e será periciado.

A Polícia Civil informou que o homem já tem antecedentes criminais, mas não detalhou quais crimes constam no histórico.