Incêndio criminoso é registrado no antigo Almoxarifado da Prefeitura em Fernandópolis

Um incêndio criminoso mobilizou equipes de emergência na noite deste domingo, 29 de junho, no antigo almoxarifado da Prefeitura de Fernandópolis. A ação rápida do Corpo de Bombeiros, com o apoio de outros órgãos municipais, foi crucial para controlar as chamas e evitar uma tragédia de grandes proporções.

O fogo, que começou em uma área de galhos e folhas secas, rapidamente se espalhou, ameaçando as instalações do almoxarifado. A preocupação era grande, visto que o local abriga máquinas, caminhões e um tanque com piche, material altamente inflamável utilizado na produção de asfalto.

Graças à agilidade e rapidez dos Bombeiros, que contaram com a ajuda de um caminhão pipa da Prefeitura e máquinas do Departamento de Obras, o incêndio foi controlado a tempo. A intervenção conjunta evitou que as chamas atingissem os equipamentos e o piche, o que poderia ter causado uma explosão e danos muito maiores.

Além dos Bombeiros e do Departamento de Obras, a Secretaria de Trânsito e a Defesa Civil também compareceram ao local para dar suporte, garantindo a segurança da área e facilitando o trabalho das equipes de combate ao fogo. As autoridades agora investigam as causas do incêndio, que é tratado como criminoso.