ATUALIZAÇÃO – Três morrem e uma pessoa fica gravemente ferida em acidente entre Macaubal e Sebastianópolis; votuporanguense está entre as vítimas fatais

Um grave acidente registrado na noite deste domingo, 29 de junho, chocou a região Noroeste Paulista ao deixar três pessoas mortas e uma gravemente ferida na rodovia Samuel Henrique de Carvalho, entre os municípios de Macaubal e Sebastianópolis do Sul. O trecho do acidente, conhecido como “Baixada do Jessé”, é apontado como ponto crítico da via.

Segundo informações apuradas pelo Votunews, a colisão frontal envolveu dois veículos: um Fiat Argo, conduzido pelo votuporanguense Celso Murari, de 59 anos, e um Ford Fiesta, dirigido por Luan Octávio, morador de Ida Iolanda, distrito de Nhandeara. A tragédia teria sido causada após um dos motoristas tentar desviar de uma capivara na pista.

Celso Murari, que morreu no local, era muito conhecido em Votuporanga. Aposentado, trabalhou por anos como caminhoneiro, atuou em empresa de guincho e mais recentemente como motorista de aplicativo. Ele residia em uma chácara no distrito de Simonsen e sua morte gerou grande comoção entre amigos e familiares da cidade.

Luan Octávio, conhecido como “Alemão”, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era dono de uma borracharia em Ida Iolanda e havia se tornado pai recentemente, o que intensifica ainda mais a dor de sua perda.

No outro veículo, ocupado por três pessoas, dois homens morreram no impacto. A única sobrevivente, uma mulher, foi socorrida em estado grave e permanece internada. As identidades dessas vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e demais autoridades foram acionadas para o atendimento da ocorrência e preservação da cena. As causas do acidente serão investigadas.

O NoticiasNoroeste segue acompanhando o caso e prestará novas atualizações assim que forem oficialmente confirmadas. Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos das vítimas desta terrível tragédia.