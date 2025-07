Morre delegado condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria neta em hotel no interior de SP

Morreu no domingo (29) em Porto Feliz (SP) o delegado aposentado Moacir Rodrigues de Mendonça, de 72 anos, condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria neta, à época com 16 anos. O crime ocorreu em setembro de 2014, em um hotel em Olímpia (SP).

Conforme apurado pelo g1, Moacir morreu de câncer. Ele deixa três filhos e a esposa. O sepultamento ocorreu às 16h, ainda no domingo, no Cemitério Municipal Velho de Porto Feliz.

Condenação

Moacir Rodrigues de Mendonça morreu em Porto Feliz (SP) — Foto: Reprodução/Facebook

O delegado foi condenado pelo Tribunal de Justiça (TJ) em abril de 2017 e pôde recorrer da sentença em liberdade. A decisão do TJ foi unânime e reverteu a sentença que, em maio de 2016, absolveu Mendonça.

O Ministério Público recorreu contestando a sentença do juiz. Moacir era delegado assistente do 1º Distrito Policial de Itu (SP) e ficou preso por um ano e seis meses enquanto aguardava o julgamento do caso.

Entenda o crime

Vítima afirma que foi abusada pelo avô em Olímpia (SP) — Foto: Reprodução/TV TEM

O crime ocorreu em setembro de 2014, em um hotel em Olímpia, quando Moacir e a neta foram passar um final de semana no local. O convite partiu do avô, na época com 62 anos.

À TV TEM, a adolescente contou que já na primeira noite foi obrigada a ter relação sexual com o avô. “Ele me puxou pelo braço e me jogou na cama, eu fiquei muito assustada. Senti muito medo, porque nunca iria imaginar que ele ia fazer esse tipo de coisa”, afirmou a jovem.

Na segunda noite, o avô, segundo a jovem, tentou de novo, mas dessa vez ela teria conseguido se livrar dele. Após ser ameaçada pelo avô, a menina não relatou o crime aos pais.

“No segundo dia ele tentou e eu o empurrei. Ele falou que queria se despedir de mim, porque no outro dia a gente ia embora. Fiquei entre a cama e a escrivaninha, encolhida. Ele comprou um celular para mim e falou que era para ficar entre eu e ele e que se eu falasse alguma coisa, ele ia falar que eu era louca”, contou.

A mãe ainda confirmou que a filha somente contou o que ocorreu quando foi pega pela família trancada no quarto com uma arma. Conforme a mulher, a adolescente tentou suicídio.

“Eu fiquei muito revoltada, me senti enganada. Eu tinha 38 anos, então fui enganada 38 anos porque uma pessoa não é assim de uma hora para outra, a pessoa quando tem esse costume, ela comete esse crime, não é a primeira vez que comete”, afirmou a mãe.

A denúncia da mãe foi feita à corregedoria da Polícia Civil. Nos depoimentos, o delegado nega que tenha mantido relação sexual com a neta. O juiz, no entanto, considerou Moacir culpado.