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Campanhas de saúde no mês de agosto reforçam cuidados com amamentação, proteção à mulher e leishmaniose

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 12:18 Atualizado em 28/07/2026 12:18 77 visualizações (1 hoje)
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A área da Saúde Pública mobiliza a população ao longo de agosto com ações focadas na conscientização sobre temas vitais para o bem-estar social. A principal iniciativa do período é o “Agosto Dourado”, movimento reconhecido nacionalmente pela Lei nº 13.435/2017 e alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para incentivar a prática do aleitamento materno.

Durante todo o mês, diversas atividades orientam sobre a importância de manter a amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança e a sua continuidade de forma complementar até os dois anos ou mais. A escolha do tom dourado faz referência ao status de “padrão ouro” do leite materno, considerado o alimento mais completo para garantir o desenvolvimento saudável e a imunidade dos bebês no início da vida.

Além da nutrição infantil, o calendário da saúde integra outras duas frentes de conscientização. O “Agosto Lilás” aborda o combate à violência contra a mulher, divulgando canais de apoio e denúncia como a Central de Atendimento à Mulher, acessível pelo telefone 180. Paralelamente, o “Agosto Verde-Claro” direciona esforços para a prevenção e o controle da leishmaniose, infecção grave que atinge os cães e pode ser transmitida para as pessoas.

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