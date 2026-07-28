Campanhas de saúde no mês de agosto reforçam cuidados com amamentação, proteção à mulher e leishmaniose

A área da Saúde Pública mobiliza a população ao longo de agosto com ações focadas na conscientização sobre temas vitais para o bem-estar social. A principal iniciativa do período é o “Agosto Dourado”, movimento reconhecido nacionalmente pela Lei nº 13.435/2017 e alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para incentivar a prática do aleitamento materno.

Durante todo o mês, diversas atividades orientam sobre a importância de manter a amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança e a sua continuidade de forma complementar até os dois anos ou mais. A escolha do tom dourado faz referência ao status de “padrão ouro” do leite materno, considerado o alimento mais completo para garantir o desenvolvimento saudável e a imunidade dos bebês no início da vida.