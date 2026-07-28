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Projeto Guri abre inscrições para cursos gratuitos de música em Fernandópolis

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 12:18 Atualizado em 28/07/2026 12:19 74 visualizações (2 hoje)
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Moradores de Fernandópolis de diversas idades já podem se inscrever nas novas turmas do Projeto Guri, programa mantido em parceria com a Prefeitura do município. A iniciativa oferece oportunidade para quem deseja aprender a tocar um instrumento ou dar os primeiros passos no aprendizado musical de forma gratuita.

No total, o polo disponibiliza 32 vagas distribuídas entre diferentes modalidades e faixas etárias. Estão abertas oportunidades para aulas de Violão, Canto Coral e Teoria Musical voltadas a jovens de 10 a 18 anos, turmas de Iniciação Musical para crianças de 8 e 9 anos, além de um módulo de Iniciação Musical direcionado ao público adulto.

Os interessados em participar devem comparecer presencialmente à sede do projeto, localizada na Avenida Líbero de Almeida Silvares, número 3.251, no bairro Coester. Para os menores de idade, é necessária a presença do responsável legal. No momento da matrícula, é preciso apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento do aluno (original e cópia), comprovante de matrícula ou frequência escolar e uma foto 3×4 recente, além do RG e comprovante de residência do responsável. O atendimento no local ocorre às segundas e quartas-feiras, no período da tarde, e dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (17) 3462-3512 ou (17) 99646-7794.

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