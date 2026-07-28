Projeto Guri abre inscrições para cursos gratuitos de música em Fernandópolis

Moradores de Fernandópolis de diversas idades já podem se inscrever nas novas turmas do Projeto Guri, programa mantido em parceria com a Prefeitura do município. A iniciativa oferece oportunidade para quem deseja aprender a tocar um instrumento ou dar os primeiros passos no aprendizado musical de forma gratuita.
No total, o polo disponibiliza 32 vagas distribuídas entre diferentes modalidades e faixas etárias. Estão abertas oportunidades para aulas de Violão, Canto Coral e Teoria Musical voltadas a jovens de 10 a 18 anos, turmas de Iniciação Musical para crianças de 8 e 9 anos, além de um módulo de Iniciação Musical direcionado ao público adulto.
Os interessados em participar devem comparecer presencialmente à sede do projeto, localizada na Avenida Líbero de Almeida Silvares, número 3.251, no bairro Coester. Para os menores de idade, é necessária a presença do responsável legal. No momento da matrícula, é preciso apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento do aluno (original e cópia), comprovante de matrícula ou frequência escolar e uma foto 3×4 recente, além do RG e comprovante de residência do responsável. O atendimento no local ocorre às segundas e quartas-feiras, no período da tarde, e dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (17) 3462-3512 ou (17) 99646-7794.