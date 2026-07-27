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Fernandópolis garante 8ª colocação geral nos Jogos Regionais de Penápolis

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 13:02 Atualizado em 27/07/2026 13:03 64 visualizações (1 hoje)
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Fernandópolis encerrou sua participação na 68ª edição dos Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva, em Penápolis, figurando entre as principais forças esportivas do noroeste paulista. O município garantiu a oitava posição na classificação geral entre as 45 cidades participantes, somando 101 pontos ao longo das disputas. A delegação local esteve representada em 18 modalidades, englobando categorias livres e sub-21 nos naipes masculino e feminino. O título da competição ficou com São José do Rio Preto, que chegou à sua 29ª conquista regional com 339 pontos, seguida por Araçatuba, Votuporanga, Penápolis e Catanduva no topo da tabela.

A campanha fernandopolense rendeu medalhas expressivas em diversas modalidades. Os atletas da cidade conquistaram o lugar mais alto do pódio na Malha e no Tênis de Campo masculino. Outro destaque marcante foi o vice-campeonato do Xadrez Masculino Sub-21, comandado pelo técnico Wesley Pereira de Almeida. A equipe empatou em pontuação com a campeã Catanduva e garantiu classificação direta para os Jogos Abertos do Interior. O município também subiu ao pódio com a terceira colocação no Ciclismo feminino e no Futebol de campo sub-20, além do bronze individual de Tainá de Paula na prova dos 800 metros rasos no atletismo.

Com os bons resultados acumulados e pontuações registradas em modalidades como vôlei, handebol, futsal, judô, karatê, bocha e capoeira, a cidade volta suas atenções para a próxima fase do calendário esportivo estadual. As equipes classificadas iniciam a preparação para disputar os Jogos Abertos do Interior, programados para acontecer em Votuporanga entre os dias 8 e 18 de outubro. A trajetória histórica e as estatísticas do município na competição, acumuladas ao longo de mais de cinco décadas, também podem ser consultadas no livro que resgata a memória esportiva local de 1970 a 2025.

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