Fernandópolis garante 8ª colocação geral nos Jogos Regionais de Penápolis

Fernandópolis encerrou sua participação na 68ª edição dos Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva, em Penápolis, figurando entre as principais forças esportivas do noroeste paulista. O município garantiu a oitava posição na classificação geral entre as 45 cidades participantes, somando 101 pontos ao longo das disputas. A delegação local esteve representada em 18 modalidades, englobando categorias livres e sub-21 nos naipes masculino e feminino. O título da competição ficou com São José do Rio Preto, que chegou à sua 29ª conquista regional com 339 pontos, seguida por Araçatuba, Votuporanga, Penápolis e Catanduva no topo da tabela.

A campanha fernandopolense rendeu medalhas expressivas em diversas modalidades. Os atletas da cidade conquistaram o lugar mais alto do pódio na Malha e no Tênis de Campo masculino. Outro destaque marcante foi o vice-campeonato do Xadrez Masculino Sub-21, comandado pelo técnico Wesley Pereira de Almeida. A equipe empatou em pontuação com a campeã Catanduva e garantiu classificação direta para os Jogos Abertos do Interior. O município também subiu ao pódio com a terceira colocação no Ciclismo feminino e no Futebol de campo sub-20, além do bronze individual de Tainá de Paula na prova dos 800 metros rasos no atletismo.