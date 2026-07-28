PAT de Fernandópolis disponibiliza novas vagas de emprego em diversas áreas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Fernandópolis abriu novas oportunidades de emprego para moradores do município que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. O serviço disponibiliza vagas para funções no comércio, prestação de serviços e setor operacional, incluindo cargos como recepcionista, atendente de lanchonete, operador de mercearia, ajudante geral, mecânico e operador de escavadeira.

Os profissionais interessados devem comparecer pessoalmente à sede do PAT para realizar o cadastro e concorrer às seleções. O posto fica localizado na Rua São Paulo, nº 2570, no bairro Coester, e o atendimento ao público é realizado continuamente das 8h às 17h. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais com foto. Leia tambémMais assuntos relacionados Prefeitura de FernandópolisProjeto Guri abre inscrições para cursos gratuitos de música em Fernandópolis 28/07 12:18 Prefeitura de FernandópolisCampanhas de saúde no mês de agosto reforçam cuidados com amamentação, proteção à mulher e leishmaniose 28/07 12:18 Prefeitura de FernandópolisPrefeitura de Fernandópolis inicia discussões para adequar legislação municipal a mudanças na Educação 28/07 12:15