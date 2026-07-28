Notícias Noroeste
Prefeitura saude
Portal regional de notícias
Prefeitura de Fernandópolis

PAT de Fernandópolis disponibiliza novas vagas de emprego em diversas áreas

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 12:14 Atualizado em 28/07/2026 12:14 108 visualizações (4 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Fernandópolis abriu novas oportunidades de emprego para moradores do município que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. O serviço disponibiliza vagas para funções no comércio, prestação de serviços e setor operacional, incluindo cargos como recepcionista, atendente de lanchonete, operador de mercearia, ajudante geral, mecânico e operador de escavadeira.

Os profissionais interessados devem comparecer pessoalmente à sede do PAT para realizar o cadastro e concorrer às seleções. O posto fica localizado na Rua São Paulo, nº 2570, no bairro Coester, e o atendimento ao público é realizado continuamente das 8h às 17h. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais com foto.

Pizzaria Master
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Prefeitura de Fernandópolis
Projeto Guri abre inscrições para cursos gratuitos de música em Fernandópolis
Prefeitura de Fernandópolis
Campanhas de saúde no mês de agosto reforçam cuidados com amamentação, proteção à mulher e leishmaniose
Prefeitura de Fernandópolis
Prefeitura de Fernandópolis inicia discussões para adequar legislação municipal a mudanças na Educação
Prefeitura de Fernandópolis
Fernandópolis garante 8ª colocação geral nos Jogos Regionais de Penápolis
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
Pizzaria Master
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste