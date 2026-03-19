Jovem é detido por série de pichações e chega a vandalizar base da PM em Nipoã

Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de um jovem de 19 anos, suspeito de realizar diversas pichações em diferentes pontos da cidade de Nipoã, no interior paulista.

O caso chamou atenção pela ousadia do autor, que chegou a pichar a própria base da Polícia Militar do município. A ação acabou facilitando o trabalho dos policiais, contribuindo para a rápida identificação do suspeito.

Segundo informações, o jovem já vinha sendo monitorado pelas autoridades devido aos danos causados tanto ao patrimônio público quanto a imóveis particulares.

A detenção ocorreu na região central da cidade, após policiais militares, mesmo durante período de folga, reconhecerem o suspeito circulando pelas ruas. Diante da situação, foi realizada a abordagem imediata.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma lata de tinta spray, que teria sido utilizada nas pichações e descartada após as ações.

O jovem foi encaminhado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de pichação e dano ao patrimônio.

A Polícia Militar reforçou a importância da preservação dos espaços públicos e destacou que ações rápidas como essa ajudam a coibir práticas de vandalismo no município.