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Jovem entra em trabalho de parto em casa e caso é investigado como morte suspeita em Promissão

rodrigok
By rodrigok
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Uma ocorrência grave foi registrada nesta quarta-feira (18) no município de Promissão, no interior de São Paulo.

De acordo com informações apuradas, uma jovem de apenas 18 anos começou a passar mal durante a madrugada, relatando fortes dores. Já no período da manhã, ainda dentro da própria residência, ela entrou em trabalho de parto.

O bebê nasceu no local. Diante da situação, equipes de resgate foram acionadas e a jovem foi socorrida pela Polícia Militar, sendo encaminhada para atendimento médico. No entanto, o recém-nascido não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita, e o corpo do bebê foi encaminhado para exames periciais, que irão determinar as causas da morte.

Ainda segundo informações, aparelhos celulares foram apreendidos e poderão auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil acompanha o caso e investiga as circunstâncias da ocorrência.

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