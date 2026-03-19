Jovem entra em trabalho de parto em casa e caso é investigado como morte suspeita em Promissão

Uma ocorrência grave foi registrada nesta quarta-feira (18) no município de Promissão, no interior de São Paulo.

De acordo com informações apuradas, uma jovem de apenas 18 anos começou a passar mal durante a madrugada, relatando fortes dores. Já no período da manhã, ainda dentro da própria residência, ela entrou em trabalho de parto.

O bebê nasceu no local. Diante da situação, equipes de resgate foram acionadas e a jovem foi socorrida pela Polícia Militar, sendo encaminhada para atendimento médico. No entanto, o recém-nascido não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita, e o corpo do bebê foi encaminhado para exames periciais, que irão determinar as causas da morte.

Ainda segundo informações, aparelhos celulares foram apreendidos e poderão auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil acompanha o caso e investiga as circunstâncias da ocorrência.