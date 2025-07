Jovem morre de infarto após ser liberada de hospital com diagnóstico de ansiedade

IML confirma que Camila Messias, de 21 anos, teve infarto não identificado por dias; hospital havia descartado risco cardiovascular

Um caso trágico está gerando revolta nas redes sociais: a jovem Camila Messias Moraes, de 21 anos, faleceu na quinta-feira (26/6) após sofrer uma parada cardíaca causada por infarto e ruptura de aneurisma na aorta, segundo laudo do Instituto de Medicina Legal (IML).

No dia 25 de junho, Camila foi ao Hospital Unimed, em Brasília, apresentando fortes dores no peito e dormência nas pernas, sintomas típicos de problemas cardíacos. Ainda assim, após realizar exames iniciais, ela foi medicada, diagnosticada com ansiedade e estresse e liberada para casa.

“No último dia 25 de junho, Camila passou mal e deu entrada no Hospital Unimed apresentando dores no peito e dormência nas pernas. Ela foi medicada e liberada para voltar para casa algumas horas depois.”

O laudo médico revelou que o infarto de Camila já se desenvolvia havia pelo menos três dias, e sua morte foi causada por um tamponamento cardíaco, uma grave compressão do coração.

Em nota oficial, a Unimed CNU afirmou que, após realizar eletrocardiograma, considerou a jovem como paciente de baixo risco cardiovascular e sem histórico compatível com doenças do coração. O caso reacende o debate sobre a subvalorização de sintomas cardíacos em mulheres e jovens e pode levar a investigações por possível negligência médica.