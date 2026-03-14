Lama e buracos obrigam pai a usar carriola para levar filhos à escola em Rio Preto

As fortes chuvas e as condições precárias das ruas de terra na Estância São Pedro 3, em São José do Rio Preto, têm imposto dificuldades extremas aos moradores da região. Um vídeo gravado por uma família na manhã desta quinta-feira (12) mostra um pai utilizando uma carriola para transportar seus dois filhos, de quatro e cinco anos, por um trecho tomado por lama e buracos.

A solução improvisada foi a única encontrada para que as crianças não perdessem aula, já que a van escolar não consegue acessar a rua Jequitibá devido ao risco de atolamento no terreno instável.

A situação é ainda mais delicada para o filho mais velho, que possui diagnóstico de autismo nível 2 de suporte. Segundo a mãe das crianças, Rosicléia Oliveira, manter a rotina escolar é fundamental para o desenvolvimento do menino.

O pai, que preferiu não se identificar, contou que sempre que chove o trajeto até o ponto de embarque da van escolar se transforma em um desafio. Para evitar que os filhos se sujem ou sofram quedas no barro, ele precisa recorrer à criatividade e ao esforço físico para atravessar o lamaçal.

O problema de infraestrutura não é exclusivo da Estância São Pedro 3. Moradores da Estância São Pedro 2 também relatam dificuldades semelhantes. Segundo a comunidade, ruas como a Rua das Canelinhas estão praticamente intransitáveis.

De acordo com relatos dos moradores, equipes da prefeitura chegaram a depositar entulho nas vias na semana passada, mas o material não foi compactado adequadamente. Com as chuvas, o entulho se espalhou, formando valetas profundas que dificultam a circulação de veículos e até de ambulâncias, deixando a comunidade vulnerável em casos de emergência.

Em nota, a Prefeitura de São José do Rio Preto informou que estuda ampliar os pontos de parada do transporte escolar para facilitar o acesso das famílias.

Já a Secretaria de Serviços Gerais afirmou que as ruas citadas foram incluídas no cronograma de manutenção com prioridade. No entanto, o órgão explicou que as obras de nivelamento dependem de um período de estiagem, pois a umidade da terra impede o trabalho eficiente das máquinas.