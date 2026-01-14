Morre Ademir Pantaleão, fundador da Lion Fitness e referência no setor em Valentim Gentil

O setor empresarial da região noroeste paulista amanheceu em luto nesta quarta-feira (14) com a notícia do falecimento do empresário Ademir Pantaleão, aos 60 anos. Um dos proprietários e fundadores da Lion Fitness, Ademir foi encontrado sem vida por sua esposa, por volta das 7h30, em sua residência na cidade de Valentim Gentil. De acordo com informações preliminares apuradas com a família, a principal suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

Ademir deixou uma marca profunda no mercado nacional como um dos principais nomes por trás do Grupo Lion, empresa que comanda há mais de 24 anos. Sob sua liderança, a fábrica se consolidou como uma das maiores produtoras de equipamentos profissionais para academias do Brasil, atendendo desde clubes e condomínios até grandes redes em toda a América do Sul. Com foco em tecnologia e biomecânica, a marca alcançou a marca histórica de mais de 3.500 academias equipadas exclusivamente com seus produtos apenas em território brasileiro.

Em comunicado oficial publicado nas redes sociais, o grupo Lion Fitness lamentou a perda e destacou o lado humano do empresário. A nota descreve Ademir como um líder à frente de seu tempo, que conduzia os negócios com sensibilidade e via seus colaboradores como parte de uma grande família. A empresa reforçou que o legado do fundador permanece nos valores de generosidade e propósito que ele sempre defendeu ao longo de sua trajetória profissional e pessoal.

A morte do empresário causou grande comoção entre amigos, familiares e no setor de fitness, onde ele era respeitado pela visão inovadora e pela qualidade dos equipamentos produzidos em sua fábrica. Até o momento, detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgados oficialmente. A perda de Ademir representa o fim de um ciclo importante para a indústria local, que agora busca honrar os planos de expansão e excelência traçados por ele durante as últimas duas décadas.