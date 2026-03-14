Motorista perde controle, bate em viatura da PM e atropela policial na SP-310 em Rio Preto

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (14), no km 439 da Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, no mesmo local onde outra ocorrência já era atendida

Um policial militar foi atropelado durante o atendimento de uma ocorrência na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, após um motorista perder o controle do veículo e provocar uma nova colisão no local.

O acidente foi registrado na madrugada deste sábado, 14, no km 439 da pista sul, justamente no ponto onde equipes já atuavam em um sinistro anterior.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional da concessionária responsável pela rodovia, o condutor de um Fiat Palio seguia pela faixa 2 no sentido sul quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.

Desgovernado, o carro atingiu uma viatura da Polícia Militar que estava parada no atendimento da primeira ocorrência e, na sequência, colidiu também contra um Fiat Uno que já havia se envolvido no acidente anterior.

Durante a colisão, um policial militar que participava da operação foi atropelado.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas. A condutora do Fiat Uno foi encaminhada por uma Unidade de Suporte Avançado para uma Unidade de Pronto Atendimento. Uma passageira do mesmo veículo também foi levada para atendimento por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o registro da ocorrência, duas pessoas sofreram ferimentos leves, enquanto outras duas saíram ilesas.

Por conta do acidente, todas as faixas e o acostamento da pista sul precisaram ser interditados temporariamente durante a madrugada, o que provocou congestionamento de aproximadamente um quilômetro no trecho.

Após o atendimento, os veículos foram removidos por guincho e levados para locais indicados pela Polícia Militar Rodoviária. As causas do acidente serão investigadas.